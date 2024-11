Pênis pequeno faz gozar, sim, e estas posições vão te ajudar a chegar lá

Homem em pé

Imagem: iStock

Para a gravidade trabalhar a favor dos dois, o homem deve ficar em pé. Enquanto isso, a mulher entrelaça a cintura dele com as pernas. Ele pode segurá-la com as mãos apoiadas no glúteo ou encostar o par numa parede. O peso do corpo feminino vai fazer o pênis entrar mais e mais.

Papai-mamãe invertido

Imagem: Istock

Sabe o papai-mamãe? É mais ou menos a mesma posição, só que o cara fica embaixo, de barriga para cima, e a mulher, por cima, de barriga para baixo. A posição permite uma boa penetração, porque quem está na posição mais alta controla quanto o pênis entra. De quebra, o contato estimula bastante o clitóris.