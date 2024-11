Carol Celico diz ser impossível dormir com 1 filho bebê e 2 na adolescência

A possibilidade de tratamento não foi cogitada na época, exatamente por ela entender que teria tempo para ser mãe no futuro. E depois de três anos do nascimento de Luca, veio a Isabella, de forma mais fácil e durante uma pausa de pílula recomendada por médicos - o que deixou Carol realizada. "Sempre quis ter um casal."

Carol Celico e seu filho mais velho Luca Imagem: Arquivo Pessoal

Há oito anos com Eduardo Scarpa, seu segundo marido, sentiu que podia ser a hora de pensar em filhos novamente, até porque Eduardo não tinha nenhum. Porém, trabalhando intensamente, ficou com 'muito medo' de pausar a carreira em um momento conturbado. Foi quando seu médico deu a ideia do congelamento de óvulos e ela topou.

Quando eu estava com 35 anos decidi congelar, porque vi que não era um bicho de sete cabeças, que na verdade era caro, só que algo simples. Assim eu poderia ser mãe de novo um pouquinho mais pra frente, depois que as coisas do trabalho tivessem mais engrenadas. Carol Celico, empresária e influenciadora

Em meio ao processo de congelamento, a surpresa: trinta foram congelados e um fecundou de forma natural. "Acredito muito em Deus e que na hora certa a gravidez veio, porque talvez eu ficasse postergando, né?"

Carol Celico e a filha Isabella Imagem: Cátia Herrea

Puerpério e adolescência

"Estou vivendo um turbilhão de emoções. No puerpério, mas a adolescência também é uma apreensão. A gente começa a não dormir à noite por outros motivos. Lembro das minhas amigas, quando eu não estava com o bebê ainda me dizendo que os meus filhos já tomavam banho sozinhos, e aí eu pensava: 'deixa elas verem o que é adolescência", conta Carol.