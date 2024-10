Apaga, guarda ou compartilha? Adeptos dizem o que fazer com nudes recebidos

Lembrar a provocação

A advogada Sandra* tem 38 anos e costuma receber e enviar nudes com certa frequência. "Acho a coisa mais normal do mundo, principalmente dentro do meu relacionamento, porque é uma maneira de dizer que, mesmo com a agenda cheia, pensei nele e em nós e tive vontade de estar junto", avalia. "Sei que ele gosta do meu corpo e uma foto o deixa muito excitado, ainda mais se chega no meio de uma reunião ou de um dia tenso", acrescenta. Por segurança, Sandra mantém uma pasta com senha no computador, onde guarda as fotos enviadas e recebidas. "Gosto de olhar de tempos em tempos, de lembrar o momento. Mas, às vezes, deixo o TOC me dominar e apago um monte de imagens", ri.

O risco das saias-justas

Marta*, pesquisadora de 40 anos, guardava tudo o que recebia, mais por conta da preguiça do que qualquer outro motivo. Até o dia em que, querendo mostrar determinada imagem para a amiga do trabalho, acabou exibindo o close de um pênis que havia recebido do paquera da vez. "Só disse 'ops, não é essa' e mostrei a foto certa. Ela caiu na risada e eu saí de perto para não passar mais vergonha", relata. Hoje, Marta só mantém alguns cliques seus, para serem enviados aos crushes. "Dá uma preguiça danada ficar tirando uma foto nova toda vez", diz.

"Consultas" futuras

É no computador que o consultor Ronaldo*, 35 anos, esconde todas as fotos e vídeos que recebe, organizados em pastas identificadas pelas iniciais da dona. "Por anos, jogava fora. Ultimamente, guardo para estimular minha imaginação quando preciso", conta. Ele jamais abre os arquivos no celular, evitando risco de qualquer situação embaraçosa. "Além disso, sempre pego o nude sem rosto, porque se acontece alguma invasão, não compromete a pessoa que me enviou", afirma.