Transar com ex é uma boa ideia? Veja como aproveitar o sexo sem sofrimento

A hora de parar

Alguns indícios podem apontar a necessidade do ponto final. Se esse relacionamento esporádico traz algum tipo de sofrimento, é sinal de que não vale seguir. A dor é sempre um alarme de algo que não vai bem.

A administradora Gabriela*, 35 anos, já teve algumas recaídas com o pai dos seus dois filhos, mas acredita que, se não existisse a proximidade por causa das crianças, ela e o ex nem teriam mais contato. "Diminuiu bastante o envolvimento, da minha parte porque há sempre um desgaste posterior. Então prefiro cortar a intimidade para me preservar", relata.

Gabriela associa os reencontros sexuais às fases em que os dois estão no seu melhor. "O sexo é bom e já tem uma intimidade construída, mas a falta de compromisso acaba machucando, no fim das contas. Às vezes, fico com a sensação de superficialidade. Depois que acontece, geralmente fica tudo ok, mas um pouco depois, a coisa desanda", conta ela, que diz se sentir muito mais em paz quando eles estão distantes.

Outra situação que pede atenção é quando a pessoa deixa de se interessar por outras na medida em que vê o ex como alguém que a deixa confortável e tranquila na hora do sexo. Quando começa a ter essa comodidade sexual, é o momento que corre o risco de se envolver emocionalmente de novo.

Sem crise? Vá em frente!

Quando um relacionamento se baseia primeiro no sexo e, depois, no amor, voltar a se encontrar reforça o vínculo original. Se isso não causar sofrimento para nenhum dos dois, não oferece problema algum.