Culpa, tristeza, vergonha, medo e raiva: o 'quinteto' que acaba com o sexo

Muitas mulheres também ficam mal quando não atingem o orgasmo e fingem obtê-lo, evitando abrir o jogo com o parceiro. Elas se sentem culpadas por não conseguirem, como se isso fosse uma regra básica. Nesse caso, o sentimento de culpa é muitas vezes gerado por uma autoexigência muito grande na performance sexual. Cobrar-se menos, cultivar expectativas realistas e curtir o caminho que conduz ao clímax, em vez de se concentrar só nele, são atitudes que podem ajudar.

Tristeza

Episódios pontuais de tristeza —por causa de um luto, uma perda ou quando algo não dá certo no dia a dia— costumam se refletir na vida sexual. Não há estímulo para o desejo nem para o prazer. A mulher não consegue valorizar-se, enxergar-se, encontrar forças emocionais e físicas para viver momentos na cama. Se o quadro de melancolia e desânimo persistir por um tempo considerável é importante buscar ajuda profissional, pois pode ser sintoma de um problema mais complexo como a depressão.

Em alguns casos, a tristeza pode ser originada dentro da própria relação. Isso ocorre quando o relacionamento deixou de ser alimentado positivamente por causa de problemas, há pouco espaço para o namoro e preliminares, a rotina corrida do cotidiano e a dificuldade de expressar o amor. Com isso, as pessoas acabam desistindo e se acomodando em um relacionamento pobre e infeliz. Para mudar essa situação, sentem, conversem e pensem em soluções.

Vergonha

Trata-se de um sentimento bastante negativo e que impede qualquer pessoa de se entregar por completo e ser feliz no sexo. Ela é comum entre mulheres que ainda não se assumiram plenamente como adultas e donas do próprio corpo. A vergonha inclui o medo do julgamento do outro, já que falta confiança em si mesma. Provavelmente, essas mulheres tiveram figuras parentais muito críticas, que a fizeram crescer e entender o mundo de forma muito rígida.