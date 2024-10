Para confirmar que meu filho é autista médico perguntou: 'Você é bobinho?'

Foi aí que começou a minha história de ser uma mãe forte, porque quando cheguei no neurologista com o meu marido, ele simplesmente falou: 'Seu filho é autista'. Ele chamou meu filho, mas o Anthony não olhou, ficou abrindo e fechando a gaveta. Ele [neurologista] chamou meu filho [e perguntou]: 'você é bobinho?'. Comecei a chorar. Meu marido é mais firme e discutiu com o médico. Syndel Sensulini

Atualmente com quatro anos, Anthony tem se desenvolvido bem, está começando a falar, come sozinho, aponta e busca o que quer. De acordo com a mãe, a maior dificuldade é as pessoas entenderem porque o filho não quer brincar com os amigos e com os primos. No aniversário dele, por exemplo, ele não quis ficar na hora de cantar parabéns, chorou e saiu correndo.

"Fui estudar, fazer faculdade e tentar entender o que é autismo. Se eu não entender o meu filho, não vou conseguir explicar para as pessoas porque ele não gosta de abraço, de beijo, de ficar muito perto de criança".

Perguntavam se mãe não tinha medo de ter dois filhos com autismo

Syndel Sensulini conta sobre seus filhos para Mariana Kupfer Imagem: Tency Produções

Com o desejo que Anthony tivesse um irmão, Syndel engravidou de Arthur, mas foi questionada se não tinha receio de os dois filhos terem autismo. "Fui um pouco contra a maré, porque todo mundo falava: 'Como você vai ter outro filho e se ele for autista?', 'Você não tem medo?', 'Se eu fosse você, não teria outro filho', comenta ela, ao dizer que se recusava que Anthony fosse sozinho.