Manual de Sobrevivência na Maternidade: como ficar segura com tanto cansaço

Hoje, mãe de um menino de quatro anos, conta de onde saiu a vontade de criar algo focado em ajudar outras mães. "Eu estava tentando gritar um pouco, sabe? Fiquei trancada na pandemia, sozinha, com um bebê em casa. E todas as vezes que eu tinha uma dor, todas as vezes que tinha alguma coisa, não era escutada", confessa.

Carolina começou postando algumas críticas em seu perfil no Instagram, o que acabou atraindo outras mulheres que se enxergavam ali ou sentiam empatia. "Talvez o que tenha facilitado foi o fato de que eu tinha todos os privilégios de ter os direitos básicos garantidos, eu tinha a possibilidade de me preocupar com algumas coisas que passam batido para outras mães. São dores que muitas mulheres não têm nem a chance de estarem sentindo, porque estão mais sobrecarregadas, sem dinheiro, sem comida", pondera.

Falando das dores da maternidade eu escutei as coisas mais absurdas, como 'na hora de fazer foi bom, né?'. As pessoas falavam isso rindo, num almoço, sabendo o que eu estava passando por um esgotamento, sabe? Depois, fiquei trancada com ele e aí comecei a sentir essas frases. Carolina Damião, atriz, escritora, mãe

Existe um espaço seguro para as mães

Se tenho a chance de estar num lugar mais acolhedor, foi porque falei. A Sarah Carolina, que escreveu a orelha do livro, me falava do espaço seguro. Da gente construir esse espaço seguro onde se sente bem na maternidade. Talvez possamos ajudar outras mães a encontrarem esse lugar, a entenderem que também podem ter um espaço seguro. Quando a gente fala, a gente amplia o espaço seguro das outras. Carolina Damião, atriz, escritora, mãe

Quer saber como encontrar ou ampliar o seu própria espaço seguro? Veja os conselhos dados por Carolina: