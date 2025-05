Grávida, Raissa Barbosa vai parar no hospital após cair de escada

A ex-participante de 'A Fazenda' publicou uma foto mostrando o machucado no braço. "Caí por cima do braço, e protegi a barriga, o impacto foi todo no braço", continuou.

Após um tempo em observação, Raissa recebeu alta e disse que ela e o bebê estavam bem. "Peguei alta e agora vou descansar. Obrigada pelas menagens! Está tudo bem, graças a Deus!", finalizou.

Grávida, Raissa Barbosa vai parar no hospital após se cair de escada Imagem: Reprodução/Instagram