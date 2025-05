Como Raquel fica rica em 'Vale Tudo'? Veja o passo a passo até o desfecho

Ao longo da trama, Raquel conquista o reconhecimento e se torna uma empresária bem-sucedida. Se esta segunda versão seguir os rumos da versão original, ela alcançará a riqueza por mérito próprio, sem precisar passar por cima de ninguém.

Uma unidade do negócio se torna em rede de restaurantes no fim do folhetim. O crescimento do empreendimento gastronômico, que ela lidera ao lado de Poliana (Matheus Nachtergaele), chama atenção de grandes empresas.

Regina Duarte e Pedro Paulo Rangel viveram Raquel e Poliana em Vale Tudo de 1988; ao lado, Matheus Nachtergaele e Taís Araújo revivem os personagens Imagem: Irineu Barreto/Agência O Globo e Divulgação/Globo

Curiosamente, uma das propostas de parceria vem da própria TCA. Dessa vez, ela se destacará como fornecedora de serviços de catering, entregando refeições para eventos corporativos.

Após passagem de tempo, Raquel surge poderosa, elegante e dona de um império. Ela viverá em um apartamento sofisticado, ao lado do fiel amigo Poliana, e colherá os frutos do trabalho honesto. Na primeira versão, Raquel e Poliana foram vividos por Regina Duarte e Pedro Paulo Rangel.

Enquanto isso, Ivan (Renato Góes) estará casado com Heleninha (Paolla Oliveira), mas tudo muda no fim. Mas o destino ainda tem reviravoltas. No fim da novela, Raquel e Ivan se reaproximam e retomam o relacionamento, reforçando a ligação entre os dois.