Pornografia: saiba quais são os prós e contras para sua vida sexual

Prós

Estímulo à imaginação

Vídeos e filmes pornôs podem servir como o incentivo que faltava para casais combaterem a monotonia e explorarem outras formas de prazer. Além disso, pode ser uma forma de transpor para as imagens certas fantasias que ficavam só no plano do pensamento.

Maior conhecimento da anatomia

Por ser explícita e proporcionar, inclusive, ângulos bem detalhados e ampliados de certas partes do corpo, a pornografia permite entender como o sexo acontece, de fato, bem como descobrir como tudo —pênis, vagina, ânus, dedos, línguas— funciona na hora H.

Vale lembrar que a masturbação, especialmente a feminina, ainda é tabu para muitas mulheres, o que tem como consequência a falta de informação sobre como são as reações do corpo. E os homens, embora mais "liberados" culturalmente para se tocarem, também têm suas dúvidas.