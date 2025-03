Sexo de manhã? Por que algumas pessoas acordam com tesão e, outras, não

Afinal, tesão matinal existe? Nem todas as pessoas experimentam o desejo da mesma forma. Algumas despertam com altos níveis de libido, enquanto outras começam o dia sem qualquer traço de excitação. Essa diferença pode estar diretamente ligada a fatores hormonais, ao ritmo biológico de cada um e a aspectos do estilo de vida, como qualidade do sono e rotina matinal acelerada.

Isso acontece porque um organismo é diferente do outro. Há pessoas que possuem um relógio biológico mais vespertino ou noturno, então tem pessoas que têm essa dificuldade de manhã. Algumas pessoas acabam não tendo ou porque se levantam correndo, ou porque dormiram mal. Esse é um termômetro, por exemplo, de quando uma pessoa que trabalha está de férias — nesse caso pode ser que então o tesão matinal apareça.

Sinais de alerta

O corpo humano passa por diversas mudanças hormonais ao longo do dia, e pela manhã, os níveis de testosterona estão mais elevados, especialmente nos homens. Isso favorece a ocorrência de ereções espontâneas durante o sono e ao despertar, um processo natural que indica o bom funcionamento do sistema hormonal. Quando essa resposta física é ausente por longos períodos, pode ser um sinal de alerta para questões de saúde, como desequilíbrios hormonais ou circulatórios.