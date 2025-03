Elas sentem mais vontade de transar do que parceiros: quando é um problema?

Como gosto de fazer piada de tudo o tempo todo, porque acho que deixa a vida mais leve, fico pegando nele, passando a mão e o deixo bem sem graça. Ele fica desconcertado. Por isso que não acho que seja falta de vontade ou sentimento, é uma questão de pudor.

Meu filho mais novo dorme na nossa cama, ele tem cinco anos. O colocamos no quarto dele, mas na madrugada ele volta. Um dia brinquei dizendo que a gente podia namorar depois que as crianças dormirem e pedi para ele me acordar. Ele não fez isso. No dia seguinte brinquei dizendo que ele tinha me enganado, mas que da próxima não ia colar [risos]. Estamos juntos há 5 anos e ele é o pai de coração dos meus filhos. Quando casamos, a rotina mudou. Eu costumo brincar dizendo que se soubesse que era só casar que ele não ia mais querer fazer sexo comigo tinha ficado no namoro. [risos]. A gente leva assim, na base da zoação. Acho muito saudável e natural. Não vejo problema algum". Wendy**, 36 anos, assessora de imprensa

Existe uma média ideal?

Perceber que seu apetite sexual está acima do "normal" não é uma tarefa tão simples assim. É necessário observar como o tesão está impactando a vida como um todo e, claro, contar com a avaliação de um profissional.

Frequentemente, a pessoa se dá conta diante da incompatibilidade com o próprio parceiro ou em uma experiência psicoterápica. Se um primeiro indício é seu parceiro não acompanhar as vontades, o que pode ser comum, há outros sinais mais agravantes que fazem com que se acenda uma luz vermelha de atenção.

Quando a hipersexualidade começa a prejudicar o sujeito, o colocando em situações perigosas para conseguir esse prazer, prejudicando a vida profissional e afetando as relações amorosas, esse tesão torna-se um problema. Já se existe capacidade de admitir que precisa de apoio para conseguir desenvolver ferramentas para controlar esse desejo constante, está na hora de procurar um profissional. Porém, como todo tratamento psicológico, o resultado não é imediato.