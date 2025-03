Quanto maior, melhor? Por que ainda ligamos tamanho do pênis a prazer?

Sexo não é só penetração (mas também é)

Ok. Temos dedos, língua, mão... Mas, há quem curta mesmo penetração (e, inclusive, prefira pênis grandes). Por outro lado, há homens que se preocupam com o tamanho do pênis e prefeririam ter uns centímetros a mais, não só para "reforçar a autoestima", como para experimentar diferentes posições sexuais em que a penetração conta muito.

Em casos mais latentes, ligados à autoestima e a performance sexual, a orientação é procurar um sexólogo. Explorar produtos eróticos, conversar com o parceiro ou parceira sobre posições, expectativas no sexo e sobre diferentes possibilidades de prazer em outras áreas do corpo também faz com que as relações sexuais sejam mais honestas.

Produtos para aumentar o pênis são aliados

É possível usar outros recursos que têm efeito transitório para aumentar o pênis durante o sexo. Há géis que estimulam a vascularização superficial e as capas penianas também são uma solução, mas a sensação ao usar é como se tivesse colocado uma camisinha muito grossa e se perde boa parte da sensibilidade do pênis. O produto não deve ser usado por quem não está muito excitado ou tem dificuldades de ereção.

Dica: visitar o consultório de um sexólogo e, no caso de problemas médicos, de um urologista, pode ser uma boa recomendação para quem quer testar os acessórios sem o risco de se machucar.