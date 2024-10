Grávidas, vocês sabiam que treinar o core ajuda no parto e na recuperação?

É uma área que conecta a parte superior com a inferior do corpo, composta pelos abdominais superiores, oblíquos (laterais) e musculatura mais profunda; o chamado abdome transverso, que fica ao redor do tronco e da pelve. Deu para sacar a importância dela?

"Durante a gestação, ocorrem inúmeras mudanças no corpo da futura mamãe, alterações biomecânicas que acontecem devido ao aumento do bebê no útero e, com isso, ocorre uma alteração no centro de gravidade, podendo contribuir para dores lombares na medida em que a gestação avança", explica Cau Saad, especialista do movimento e que tem estudos científicos em gestantes.

É importante dizer que as alterações hormonais e fisiológicas também acometem o assoalho pélvico e, junto com o peso da barriga, esse impacto afeta a tonicidade destas musculaturas. Ou seja, um core fortalecido é essencial para todas as pessoas, na fase da gestação é ainda mais.

Ele auxilia na manutenção da postura (evitando dores na lombar), também contribui para a melhora do equilíbrio e da estabilidade corpo, além de auxiliar na prevenção da diástase (afastamento da parede do reto abdominal) e incontinência urinária (escapes de urina).

Quer mais um motivo para focar nele durante os nove meses? Sua ajuda é fundamental na hora do parto, para a força de expulsão e também para a recuperação, independente da via de parto. Por isso, após a liberação médica e com um profissional de educação física, a orientação é manter a atividade e o fortalecimento específico da região.