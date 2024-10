Swing para iniciantes: o que é bom saber antes da troca de casal

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Ficou com vontade?

Está tudo certo em casa? Conversaram bastante? Os dois estão na pegada e o prazer será muito gostoso para ambos? Então está na hora de buscar lugares específicos para fazer o swing.

No começo, os espaços são muito parecidos com uma casa noturna. Tem pista, DJ, bebidas e iluminação especial. Mas basta andar um pouco para ver "novos cenários", com direito a cama gigante -para caber bem mais de um casal-, labirinto para se tocar à vontade e até mesmo um ônibus. Sim, um ônibus.

Vale tudo lá dentro? Não é bem assim. Casa de swing de qualidade tem regras, limites e jamais alguém vai te forçar a fazer o que não quiser.

É comum encontrarmos muito mais admiradores do swing do que praticantes. Inclusive é bem comum em casas de swing encontrar casais que vão para assistir e nem sempre querem praticar. Isso já mexe com a fantasia do casal.