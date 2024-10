A grávida come, o bebê sente: o que é preciso saber sobre microbiota

Intestino, o segundo cérebro

Imagem: iStock

Um estudo científico de 2020, que monitorou gestantes e filhos até os 18 meses, confirmou que a gravidez molda a microbiota intestinal do bebê e trouxe exemplos.

No primeiro grupo analisado, com futuras mamães com dieta rica em fibra alimentar, ômega-3 e polifenois, foi observada maior presença de Ruminococcus, bactéria que produz butirato, biomarcador da saúde intestinal associado a propriedades anti-inflamatórias. No segundo grupo, com grávidas que ingeriam quantidade bem maior de carboidratos, proteína animal e ácidos graxos saturados, foi percebida maior presença de bactérias ligadas ao risco de complicações na gravidez - e seus filhos tinham mais risco de ficarem acima do peso nos primeiros 18 meses.

Portanto, engana-se quem pensa que as consequências são sentidas só lá na frente. Um desequilíbrio na microbiota do bebê pode favorecer as temidas cólicas e até afetar o desenvolvimento cerebral e motor, conforme mostrou um dos primeiros estudos sobre o tema, em 2017, da Universidade da Carolina do Norte, Estados Unidos.

Em 2021, uma nova pesquisa da Universidade Estadual de Michigan em parceria com a Universidade da Carolina do Norte, descobriu que o microbioma intestinal era diferente quando comparavam bebês com fortes respostas de medo e outros com reações mais leves. Vale dizer que a forma como alguém reage a uma situação no início da vida pode ser indicador de saúde mental futura.