'Desgastante': após sete fertilizações Priscila Borgonovi foi mãe aos 44

Ao se tornar mãe aos 24 anos de idade, a relações públicas Priscila Borgonovi estava decidida que não teria outro filho. Porém, com as reviravoltas da vida, ela engravidou novamente aos 44 após realizar sete fertilizações in vitro (FIV). "É muito desgastante", afirma ela durante bate-papo com a apresentadora Mariana Kupfer no programa AMAR, em parceria com Materna, a newsletter e editoria de Universa.

Newsletter Materna Conteúdo personalizado com tudo que importa durante a gravidez. Informe seu e-mail e tempo de gestação para receber a newsletter semanal. Tempo de gestação Selecione Informe seu e-mail Quero receber Ao assinar qualquer newsletter você concorda com nossa Política de Privacidade.

Com mais de 40 anos e sem óvulos congelados, Priscila conta que fez uma FIV atrás da outra porque o tempo estava contra ela. Ela queria que o pesadelo acabasse e queria realizar o seu objetivo. Em uma das tentativas, ela chegou a engravidar, mas perdeu o bebê com nove semanas de gestação e foi submetida a uma curetagem.

Em meio ao tratamento, Priscila sempre perguntava ao médico se não havia algum outro exame para fazer para descobrir o que estava acontecendo. Ela fez uma histeroscopia e foi constatado que havia um problema no seu endométrio que impossibilitava o óvulo de grudar. "Eu poderia ter feito mais 50 FIVs", desabafa. Após fazer uma raspagem no endométrio, ela engravidou no mês seguinte.