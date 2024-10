Nada de dor: com estes truques o sexo anal ficará mais prazeroso

As preliminares são fundamentais nesse momento. Estimule o ânus com os dedos e com acessórios, como plugues anais e óleos, o que vai relaxar o músculo e te dar mais segurança.

Mas atenção: se for usar itens para penetração anal, sempre tenha uma base de apoio. Isso porque o músculo anal tende a "sugar" os objetos. Melhor se precaver para não rolar nenhum acidente.

Faça testes durante a masturbação

Nunca experimentou sexo anal, mas morre de curiosidade? Se a vontade existe, está na hora de se preparar (com bastante calma) para entender seus desejos, sua mente e as reações do seu corpo.

Uma das sugestões é aproveitar o momento da masturbação para desbravar outros prazeres e sensações. Afinal, quando estamos sozinhos, ficamos mais à vontade e não há qualquer pressão.

Aposte no clássico papai e mamãe

A posição mais famosa do mundo é uma bela opção, pois permite um contato mais íntimo em que é possível observar a reação do parceiro e dialogar com ele.