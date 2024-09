Sexo na menopausa: o que toda mulher deveria saber para garantir o prazer

A masturbação continua sendo algo normal e saudável

Como em qualquer outra fase da vida, a masturbação permite obter prazer sem cobranças e é uma ferramenta importante de conhecimento para a mulher descobrir onde e como gosta de ser estimulada. E, obviamente, o orgasmo segue importante para a manutenção da saúde e é absolutamente normal e saudável conseguir esse prazer por meio da masturbação. Como alguns sintomas também costumam afetar esse processo, é bom falar com o ginecologista sobre possíveis incômodos. Especialistas relatam que muitas mulheres se sentem mais reservadas para falar sobre sexo durante a menopausa, mas seria producente deixar de lado a vergonha e o pudor em nome do próprio bem-estar.

Sex toys podem ser ótimos aliados

Desde que, é bom salientar, usados com lubrificante à base de água. Lembre-se: a mucosa fina e o ressecamento devido à baixa de estrógeno deixam a vagina mais sensível, no caso dos vibradores. Massageadores do tipo bullet ou direcionados ao clitóris são propícios para estimular a circulação local e a própria lubrificação natural. Além disso, há acessórios que ajudam a fortalecer o assoalho pélvico, musculatura que sustenta a bexiga, a uretra, o útero e o reto, combatendo a flacidez vaginal e a incontinência urinária. Conversar com o ginecologista sobre quais os melhores sex toys pode ajudar a fazer a melhor escolha - e a usar do jeito certo.

É essencial buscar tratamentos adequados

A reposição hormonal, uma das técnicas mais conhecidas, precisa ser discutida com o médico para saber se há ou não contraindicação. No entanto, há casos em que a diminuição na libido tem a ver com outras doenças e até mesmo com fatores psíquicos e emocionais. Assim, fazer um check-up completo pode ser interessante. Algumas mulheres necessitam de tratamentos multidisciplinares, como terapia - individual, de casal ou sexual - e fisioterapia pélvica.