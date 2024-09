Sexo a 3 com dois homens: elas contam como conseguiram convencer seus pares

Verdade ou consequência

Mesmo com toda atenção nos detalhes que podem favorecer a realização de uma fantasia erótica mais ousada, ninguém pode prever as possíveis consequências. Ambos devem ponderar juntos todas as frentes que são capazes de 'bancar' emocionalmente em suas decisões, para poderem assumir todas as implicações futuras com espírito de cumplicidade.

Para a arquiteta Milena Guimarães**, 25 anos, a experiência foi bem mais leve. Ela estava comprometida há três anos, mas continuava no Tinder e conheceu um rapaz que lhe chamou a atenção. "Ele propôs um encontro, fiquei com receio de sair sozinha com ele e decidi propor um encontro a três para o meu namorado. Ele levou um tempinho para aceitar", diz. Ela explica que, como o casal já tinha tido essa experiência com outra mulher, ela usou esse argumento para convencê-lo: "Disse que queria muito tentar com outro homem e ele acabou fazendo esse esforço só para me satisfazer".

No encontro, que aconteceu no apartamento do convidado, os três ficaram bebendo e conversando. Quando o namorado foi ao banheiro, Milena e o rapaz começaram a se beijar. "Meu namorado saiu do banheiro, viu a cena e sentou numa poltrona próxima para ficar assistindo. Ele acabou curtindo a interação do cara comigo e houve um momento que, enquanto meu namorado me penetrava, o outro cara me beijava e me masturbava. Acabou sendo uma experiência legal para os três", diz.

"Fiz a proposta várias vezes, mas meu marido não aceitava. Comentei que essa fantasia me excitava muito e, então, ele decidiu me fazer uma surpresa, convidando um amigo para o encontro. Porém,não me contou quem era", afirma Verônica**, 23, designer, em um relacionamento de três anos. No dia, o marido a deixou vendada e isso a fez ficar ainda mais excitada. "Os dois começaram e eu não sabia quem era quem, foi incrível", conta. Para ela, a experiência foi muito boa e aumentou a confiança e o desejo entre o casal.

Se há maturidade emocional para vivenciar esse tipo de fantasia, a experiência pode ser extremamente estimulante para o relacionamento. Porém, é preciso que haja muito diálogo e negociação antes para que ninguém se sinta prejudicado.