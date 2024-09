'Transo pouco com meu parceiro, mas sou feliz com a relação'; veja relatos

"Transamos depois de sete meses juntos"

"Eu e meu namorado estamos juntos há nove meses e raramente transamos. A gente se conheceu no Tinder e viemos de relações desgastadas. Eu sou mãe solo, de uma menina de um ano e meio, e saí há pouco tempo de uma relação abusiva com o pai dela. E ele é pai solo, está solteiro há uns quatro anos.

No começo, a gente não pegava. Parecia namoro de adolescente, sabe? Só beijo com mão no rosto ou na cintura. A gente começou a falar de ter relação sexual com pouco mais de três meses juntos. Sempre tivemos um diálogo sobre sexo, quando era apenas uma ideia, discutíamos, conversávamos sobre os medos e sobre como devia ser o ideal para os dois.

Tivemos uma relação sexual com penetração apenas quando estávamos há sete meses juntos. Para a maioria das pessoas foi tarde, mas, para nós, foi no momento certo. Não transamos com frequência, no máximo uma vez a cada dois meses.

Ao longo do caminho, aprendemos e vivemos acreditando que nossa relação é muito além do sexo. A gente é muito parceiro para tudo, sei que posso contar com meu namorado para o que vier. Construímos reciprocidade em tudo, até na relação com as nossas crianças. E não trocaria o meu relacionamento por nada desse mundo.

Eu tive um processo complicado com o meu corpo, que teve muita transformação após a gestação. Eu voltei ao corpo que tinha, mas foi uma questão de me olhar no espelho e me lembrar de quem eu era. O que me ajudou bastante foi o meu companheiro, porque ele sempre me fala como me vê pelos olhos dele. Ele me chama de maravilhosa, me elogia. É bonito ouvir isso dele."