'Me apaixonei de verdade por cantor do BTS e virou dependência emocional'

No caso deles, a duração pode ser até um pouco maior e se refletir na maneira com que eles criam laços devido a esse sentimento reprimido.

V (BTS) Imagem: Reprodução

Fonseca diz que quando nos apaixonamos, existe uma inibição do nosso córtex pré-frontal, o que faz com que diminua nossa capacidade de tomar decisões com clareza.

Por isso, temos dificuldade em frear nossos desejos e impulsos. É quase como se estivéssemos bêbados. Você fica cheio de motivação e vontade de mostrar esse amor.

Larissa Fonseca, psicofarmacologista

'Usei todos os tipos de comunicação'

Larissa Coelho fazia isso: ela escrevia cartas para o cantor e até pensou em se candidatar para estudar em uma universidade na Coreia.