Não mono ou ficante premium: quais são as diferenças e compromissos?

Um levantamento feito pelo aplicativo Happn para Universa com aproximadamente 1.500 usuários mostrou que 45% dos brasileiros buscam por um relacionamento não monogâmico dentro da plataforma. Além disso, apesar de 73% dos entrevistados terem dito que nunca estiveram num relacionamento não-exclusivo, 55% falaram que gostariam de experimentar esse formato de relação.

Apenas em 2023, o número de pessoas que usou o termo "não monogamia" em suas bios cresceu 114% em comparação ao ano anterior.

Já uma pesquisa feita pelo Tinder, em outubro de 2023, foi constatado que as mulheres colocam "não mono" em seus perfis 23% a mais que os homens. A palavra é mais popular entre os usuários dos 23 a 27 anos, que utilizam o termo 20% a mais do que os da faixa dos 28 a 32 anos e 70% a mais que os de 18 a 22 anos.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Não monogamia não é bagunça

A não monogamia é um guarda-chuva que abarca várias dinâmicas diferentes de relacionamentos amorosos não exclusivos, sendo as mais comuns as relações abertas, em que as pessoas podem ficar com outras sem um envolvimento emocional, ou relacionamentos de poliamor, em que é possível ter várias relações simultaneamente.