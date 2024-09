'Preciso falar pra nos sentirmos menos 'mães de merda'', diz Samara Felippo

As histórias retratam desde gestantes até pais de adolescentes. A idealizadora Acácia Lima acredita que o projeto traz representatividade, mas reforça que a realidade é mais plural do que podemos imaginar. "É claro que a gente, certamente, não consegue cobrir todas as possibilidades... Por exemplo, acho que precisaria falar das mães que abandonam os filhos. Porque existe. Precisaria falar das pessoas que adotam crianças e as devolvem. Existe também", pontua.

Um dos pontos altos do projeto é focar não no ônus ou no bônus de ter filhos, ou seja, não polarizar o discurso. "As dificuldades são apresentadas, as delícias também são. A gente não pode mostrar só a delícia nem só a dificuldade, porque a vida é assim."

No final das contas, onde a gente esbarra? Puramente em padrões sociais estabelecidos, que prejudicam uma relação tão genuína. Mesmo sabendo que o amor que sentimos pelos filhos é soberano, ele está muito poluído, com muitas questões, que acabam impactando neles. A ideia é limpar o nosso amor também. Acácia Lima, jornalista, mãe, idealizadora e produtora-executiva de Laços e Abraços

Apesar de já falar sobre maternidade há anos, em um livro, um podcast e nas redes sociais, Acácia viu nas telonas a chance de ganhar mais atenção e entregar a emoção na veia. Foram mais de 40 horas de gravações e o material não incluso no documentário (incentivado pela Lei Rouanet e disponível no streaming em 2025) será liberado em capítulos extras no canal do YouTube do projeto.

Paralelamente ao documentário, surgiu ainda uma exposição virtual de auto retrato materno, cujo intuito é mostrar o dia a dia das mães (e não as fotos que postamos na internet), e o livro "Somos Mães de Primeira Viagem", com histórias de mais de 30 personagens que não estão no filme, e textos de profissionais como psicólogos e pediatras. Todo o projeto apresenta famílias com diferentes jornadas, buscas, aprendizados, e mostra que - dentro de tamanha pluralidade - há muito o que se compartilhar.