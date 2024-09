Já sentiu esse tipo de atração? Entenda o que é ser simbiossexual

Segundo Sally, sua análise comprova que muitas pessoas se identificam com a simbiossexualidade. Segundo a especialista, quase 40% dos entrevistados na The Pleasure Study relataram sentir atração por pessoas em um relacionamento, especificamente casais.

Pessoas que se identificam com o conceito de simbiossexualidade buscam se relacionar com casais suja sintonia é tão atraente quanto os indivíduos em si Imagem: Cottonbro Studio/Pexels

Quem sente mais?

Simbiossexualidade tem maior prevalência em um grupo específico da população. De acordo com os dados analisados por Sally, mulheres bissexuais ou pansexuais têm maior participação dentro do fenômeno. O termo unicórnio é citado pela especialista como bastante presente nos indivíduos que se identificam com a simbiossexualidade. Usado principalmente em comunidades não monogâmicas, o termo se refere a pessoas interessadas em se envolver com casais heterossexuais.

Definição é diferente de outros termos já conhecidos. A atração pelo relacionamento em si ou pela energia compartilhada entre as pessoas deste relacionamento diferencia a simbiossexualidade das plurissexualidades, como a bissexualidade ou a pansexualidade, que são definidas como atrações por mais de um gênero ou atrações por todos os gêneros.

Conceito ainda é pouco estudado e discutido. "A falta de reconhecimento e validação desta atração, inclusive na comunidade poliamorosa, pode estar impactando negativamente aqueles que vivenciam atração simbiossexual", diz Sally em seu estudo.