9 fatos curiosos sobre sex toys que ninguém (ainda!) contou a você 

4. Um vibrador demora até dois anos para ficar pronto

Antes de lançar uma novidade no mercado, as equipes responsáveis pelo desenvolvimento do sex toy buscam inspiração até em eletrodomésticos.

A We-Vibe, empresa canadense expert em brinquedos para uso simultâneo do casal, costuma fazer simulações virtuais com de vibradores com centenas de reproduções de corpos femininos para checar como o aparelho funciona em diferentes tipos de vagina. Testes de funcionamento do motor são feitos à exaustão, principalmente para os produtos à prova d'água.

5. O futuro do mercado é hi-tech

Robôs com expressões faciais, óculos de realidade virtual, vibradores que simulam o movimento da língua e até dispositivos que ajudam a evitar a ejaculação precoce já estão à venda para quem se interessa por brinquedos e aparelhos realistas.

Com a imposição do distanciamento social pela pandemia do coronavírus, o uso de alta tecnologia na criação de sex toys deve surpreender ainda mais e ir além do funcionamento via controle remoto e bluetooth.