O que é o capuz do clitóris e qual sua relação com o orgasmo?

Esse capuz impede o clitóris de sofrer machucados, irritações ou atritos - com o tecido da calcinha, por exemplo. Como o clitóris não está devidamente estimulado nas situações cotidianas, qualquer toque mais abrupto pode incomodar.

Algumas mulheres podem ter um excesso de pele nesse capuz - algo que só é perceptível com a observação da vulva diante de um espelho. Se esse for o caso, é interessante que ela afaste essa pele com os dedos para a 'cabecinha' do clitóris receber mais estímulos durante o sexo oral, a masturbação ou até mesmo a penetração. Mas nada disso interfere na possibilidade do orgasmo.

Quem gosta de sex toys pode se beneficiar dos "poderes" da linha de estimuladores clitorianos, como os sugadores. Eles conseguem fazer a sucção da glande e do capuz, o que intensifica as sensações das mulheres.

Fontes: Carla Geane, sexóloga; Débora Pádua, fisioterapeuta pélvica; e Erica Mantelli, ginecologista, especialista em saúde sexual

*Com matéria publicada em 20/03/2022