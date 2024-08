Strip-tease masculino funciona para seduzir? Elas contam suas experiências

Tem quem ache envolvente, quem tenha crise de riso ao ver a cena e até quem exija que o homem tenha técnica ao dançar. A seguir, cinco mulheres contam suas experiências e opiniões ao se depararem com um cara fazendo strip-tease para elas. Vem ver!

"Achei legal o esforço dele, mas não me excitei"

"Tive uma única experiência com strip-tease. Foi com um crush, que sabia que eu tinha vontade de contratar um garoto de programa. Para me surpreender, na primeira vez que saímos, eu cheguei no apartamento dele e estava tudo preparado: música, velas e vinho. Ele começou a dançar e pegou a minha mão e passava pelo corpo dele... fiquei sem graça, pois não sabia como reagir. E aí ele ficava rebolando, tentando sensualizar. Não ri, mas fiquei sem graça. Achei legal o esforço dele, mas não me excitei." Jô, 34, cabeleireira

"Ele tirou o cinto, passou na minha cintura e ficamos dançando juntos"

"Era Ano-Novo e eu estava na casa do meu ex namorado. Entrei no quarto e estava tocando Glory Box, da banda Portishead, uma música que eu adoro. Do nada, eu olho e o gato está dançando de costas. Só tinha um facho de luz da janela entrando no quarto. Ele foi tirando as peças de roupas e eu fiquei muito envolvida com aquela cena. Eu sentei em um banco, atrás da bateria dele, para assistir. Então, quando ele estava de calça, tirou o cinto, passou na minha cintura e ficamos dançando juntos. Depois tirou a minha roupa e transamos. Achei muito envolvente toda a cena. O que certamente fez a diferença foi a segurança dele, ele sabia o que estava fazendo." Many, 29, gerente financeira