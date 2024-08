Paguei para transar: elas contam suas experiências com garotos de programa

Era sexo e, na cama, ele parecia ler meus pensamentos, sabia o que estava fazendo o tempo inteiro, cada toque era no devido lugar, ele anulava as vontades próprias para me satisfazer. Alguns homens comuns não se importam, buscam o próprio prazer, em minutos, e deixam as companheiras insatisfeitas em todos os sentidos, trazendo muitas frustrações. Para mim, a única desvantagem desses nossos encontros foi que duraram pouco!" (Pamela Borges*, 36 anos, engenheira)

"Sem culpa, sem preconceitos"

"Eu havia terminado um relacionamento que durou nove anos e, como comecei a namorar bem novinha, não tinha experiência nenhuma com outras pessoas. Meu círculo de amigos é 99% formado por homens e um amigo resolveu comemorar o aniversário dele em um desses 'drinks bar' que tem na Avenida Augusta, em São Paulo.

Depois de beber muito (e de usar algumas outras coisas também), eu comecei a conversar com uma das garotas que trabalhava lá, perguntei coisas do cotidiano e, do nada, chegamos no assunto preferências sexuais. Eu disse que até o momento eu era hétero e não tinha interesse em garotas. Aí ela chamou um colega que fazia programas para mulheres e fomos conversando sobre... Na hora, eu me vi em uma encruzilhada, sabe? Tenho minhas convicções sobre prostituição e tudo mais.

Até cheguei a comentar com o rapaz, e ele só avisou que faria o que eu quisesse, que era R$ 100 o programa completo e que ficaria no bar. Se eu mudasse de ideia, era só chamar. Um amigo chegou perto de mim e ficou incentivando, disse que abriria meus horizontes. E, realmente, naquela época eu não queria ninguém para um relacionamento sério. Então, eu chamei o cara, ele me pagou um drink e nos beijamos. Passou um tempo e fomos para o quarto. Paguei antecipado e ele avisou que não fazia fetiches nem BDSM.

Na cama, foi uma experiência bem intensa, porque não tinha aquela responsabilidade que recai em cima da mulher, ele ficava me perguntando o que eu queria ouvir, o que eu tinha vontade de fazer e foi conduzindo tudo. Me senti no controle e foi ótimo! Eu tive a oportunidade de pensar sobre o que eu realmente curtia na cama e de trocar experiências.