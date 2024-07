Irmãos, amigos que dividem apê... Vocês não parecem um casal? Mude já isso!

O problema é que, diante de tanta correria, a intimidade, a cumplicidade e o simples prazer de estar junto também ficam prejudicados. Quando se dão conta, homens e mulheres deixaram de ser casais e se transformaram em gestores de crise, sócios na administração da casa, colegas dividindo um apartamento ou um escritório.

Vários fatores da rotina de uma relação conjugal podem fazer com que o par se aproxime mais como amigo e se afaste enquanto verdadeiro casal. Dividir as tarefas da casa, a educação dos filhos e as despesas não caracteriza duas pessoas como sendo um casal. É necessário que exista uma ligação emocional e sexual entre elas.

Atenção às relações longas

O distanciamento é mais comum entre os casais que estão juntos há muito tempo. No início de um casamento, o casal ainda está na fase de descoberta sobre o outro, mesmo que já venham de um namoro relativamente longo. A novidade de viver sob o mesmo teto tende a ser excitante e ambos estão mais cheios de energia e desejo. São mais românticos e, por isso, também fazem mais surpresas um para o outro, alimentando a relação.

Com o tempo, o surgimento de papéis diferentes podem causar ruído na convivência. Normalmente, casais que trabalham juntos conseguem entender melhor as angústias do dia a dia, assim como a carga horária e outras peculiaridades da vida profissional, as dificuldades, os desafios e as necessidades.

Sem contar que é possível trocar ideias e pedir dicas, e isso faz com que os dois fiquem ainda mais unidos. No entanto é importante deixar claro o papel desempenhado por ambos em cada ambiente, ou seja, fora do trabalho eles são um casal e precisam agir como.