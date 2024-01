Aluna acusa funcionários de academia no Rio de assédio: 'Me senti invadida'

A reportagem também procurou a Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se o caso será investigado. Não houve retorno.

Bodytech diz que afastou funcionários

Bodytech diz que professores foram afastados da academia. "Diante dos fatos apurados, os professores citados pela cliente foram afastados da academia", disse a empresa em nota enviada ao UOL.

A rede de academias declarou ainda que entrou em contato com a aluna. "Já na segunda-feira agimos prontamente, entrando em contato com a cliente para oferecer todo o suporte necessário e aprofundar a compreensão dos casos. Além disso, tomamos conhecimento de que a cliente registrou um boletim de ocorrência. Ressaltamos que estamos à disposição para colaborar com as autoridades, fornecendo as informações solicitadas".