Fibe: Falta repúdio claro de jogadores à violência contra mulheres

O principal disso tudo é a gente olhar para esses jogadores de futebol que são violentos contra as mulheres e são idolatrados por meninos. A gente tem que falar sobre essa idolatria e sobre como eles acham que podem tratar as mulheres e olhar esses crimes.

Em vez de a gente ver uma rede de repúdio ao crime contra a mulher e solidariedade às mulheres que sofreram violência, a gente vê uma rede de parceria, conivência e vista grossa. Sinto falta dos jogadores se posicionando veementemente contra a violência contra a mulher.

O que aconteceu

Neymar da Silva Santos, o pai de Neymar, transferiu dinheiro para auxiliar na defesa de Daniel Alves. A informação foi obtida pelo UOL, a partir de três fontes próximas ao jogador preso.

O dinheiro pagou uma multa à Justiça espanhola. Chamado de "atenuante de reparação de dano causado", o valor —de 150 mil euros (R$ 800 mil)— pode reduzir a pena de Daniel, em caso de condenação.

Representante jurídico das empresas de Neymar pai se tornou procurador de Daniel. No dia 28 de junho de 2023, a ex-mulher, Dinorah Santana, foi destituída da gestão do patrimônio do lateral, e Gustavo Xisto assumiu a posição. O ato foi chancelado pelo Ministério das Relações Exteriores do governo brasileiro.