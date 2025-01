Cansados de 'consumir pessoas' em apps, solteiros vão a dates cara a cara

Eva Sanchez Imagem: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Minha geração quer um relacionamento saudável, mas os aplicativos de namoro criaram pessimismo sobre o amor. É difícil de acreditar , disse Sanchez à AFP.

Familiarizada com os códigos de marketing, ela promove sua iniciativa com cartazes colados nas ruas da capital espanhola pedindo que as pessoas não confiem em aplicativos de namoro e anunciando o nome de sua página no Instagram.

Uma vez por mês, ela organiza um encontro com tema e local diferentes, com o objetivo de fazer com que os participantes, que pagam 30 euros (R$ 187), não se sintam como se estivessem em um encontro. Para quebrar o gelo, sugere jogos e atividades manuais.

Slow dating club, em Madri Imagem: Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Aplicativos em baixa

O britânico Tom Hopcroft também começou a organizar eventos de encontros em Madri, por meio de sua página provocativamente chamada de "Guiri de mierda" ("Turista de Merda") no Instagram, voltada para solteiros do mundo todo que se mudaram recentemente para a capital espanhola ou Barcelona.