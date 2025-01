'Descobri traição do meu marido com colega de trabalho 19 dias após casar'

A Universa, ela conta como soube da traição e os sentimentos quase três meses após a descoberta:

"Eu e meu ex namorávamos e morávamos juntos havia quatro anos. Em 2021, fizemos uma união estável. Neste ano, ele recebeu uma proposta de trabalho fora do país e falei que podíamos casar para irmos com a documentação regularizada. Algo protocolar.

Pensei que a gente ia ao cartório converter a união estável, mas não. Ele fez o circo todo para me iludir. Em agosto, viajamos e ele me pediu em casamento com anel e um 'quer casar comigo, princesa?'. Fiquei toda apaixonada.

Casei no cartório no dia 13 de setembro e combinamos de fazer um almoço para a família depois, em 4 de outubro. Estava tudo fechado: restaurante com sala reservada, doce, bolo, mesa posta, flores, fotógrafo, vestido.

No dia 2, uma quarta-feira, meu então marido viajou a trabalho. Ele tinha dois celulares e deixava o pessoal em casa. Vi que o celular estava na terceira prateleira do escritório, sendo que sempre ficava na segunda. Olhei aquilo e achei estranho, como se ele quisesse deixar fora do meu campo de visão. Resolvi pegar e ver.

É importante dizer que antes notei que ele passou a me olhar com um certo ódio. Se eu fosse traduzir, diria que era algo como: 'você tá se achando demais, mal sabe o que tô fazendo pelas suas costas. Otária'. Por exemplo: um dia falei que estava fazendo algo legal no trabalho e ele me olhou desse jeito. Outra vez comentei que ele nunca me trocaria e o olhar surgiu de novo.