Touro precisa perdoar e Gêmeos, focar: conselhos para cada signo

Escorpião: evitar o rancor

Intensos e profundos ao extremo, os nativos de Escorpião não gostam de relações rasas. Na realidade, vivem sempre fugindo disso. Por outro lado, essa busca constante pela intensidade faz com que surjam sentimentos ruins, como agressividade e impulsividade. O desafio dos escorpianos no novo ano será controlar essas reações e se desprender do pensamento rancoroso, focando na positividade e nos sentimentos bons da vida.

Sagitário: comunicar-se com mais cuidado

Quem nasce em Sagitário costuma ter espírito muito livre, não se importa com o que os outros pensam, mas sabe discernir o certo do errado. Por isso, costuma ser uma pessoa muito sincera e direta. Só que sinceridade demais pode deixar de ser qualidade e se tornar defeito, sobretudo quando o nativo passa a dizer coisas que machucam os outros. Escolher melhor as palavras e a maneira de falar é o desafio que o signo.

Capricórnio: parar de querer controlar tudo

Praticidade é o lema da vida de Capricórnio, além de disciplina. Entretanto, esse jeito de levar a vida faz com que o nativo do signo tenha a visão muito para frente, sem olhar para os lados. Isso faz com que deixe de perceber que existem outras possibilidades. Lembrar-se que a própria opinião não é a única e, além disso, nem sempre é a melhor, é maneira importante de evoluir no novo ano.