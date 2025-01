Manter a fé em casa: como montar altar para se conectar com espiritualidade

O mais importante, porém, é o espaço reservado para a energia: não deve ser em áreas de grande circulação de pessoas, nem instalado em móvel usado o tempo todo (como uma mesa de estudo diário) ou ao alcance dos animais de estimação. Também são inadequados quartos onde moradores dormem. Altar costuma ancorar uma energia muito forte e, à noite, quando o corpo fica relaxado e mais sensível às energias, isso pode atrapalhar o sono.

O que colocar no altar

Como o altar é ligado às crenças e à energia de quem o mantém, podem ser incluídas flores, imagens, velas e quaisquer outros itens que sejam uma referência para a pessoa. Quando olhar para os itens escolhidos, deve-se sentir a energia elevada, a proteção dos amparadores espirituais e segura energeticamente.

Um altar também pode ser lugar onde são combinados elementos de poder para se ter a energia potencializada. Pode-se incluir cristais, pirâmides, entre outros itens. Entretanto, é extremamente importante conhecer ou se dedicar ao estudo sobre as particularidades energéticas do item escolhido, a fim de saber a melhor disposição no altar ou a posição correta da peça, garantindo que agregue ainda mais valor e potência energética ao espaço.

É possível montar altares relacionados a crenças ou intenções específicas. A seguir, veja maneiras de elaborá-los.

Um altar católico geralmente conta com vela, copo de água e um terço, posicionados juntos.