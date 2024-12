Cores de ano novo para cada signo: Áries de vermelho, Sagitário de azul

Agora, se você faz questão de manter o branco, um costume que vem de festa dos anos 50, use-o sem drama, já que ele representa a junção de todas as cores. Usar branco não é regra mundial na passagem do ano. Ao contrário, os brasileiros são um dos poucos que seguem o costume, influenciados pelas religiões de matriz africana.

A tradição do branco vem dos rituais umbandistas e está associada a Oxalá, o maior dos orixás. Neste caso, é só combinar com muitos acessórios dourados para ativar a energia do Sol e do sucesso.

Como usar a cor escolhida

A cor selecionada deve ser predominante no visual, mas não é obrigatório compor o look inteiro com ela. Lingerie também é uma boa alternativa. Entretanto, se a intenção é ativar a energia do planeta para a vida afetiva e sexual, a força será muito mais intensa se houver alguém com quem compartilhar a escolha — e terminar a noite.

Pode-se fazer mistura de cores (do regente do signo solar e do regente do ascendente, por exemplo) ou apostar em uma estampa que tenha vários tons.

Cor de roupa para o Ano Novo: cada signo

Confira, abaixo, as orientações sobre os planetas regentes e co-regentes dos signos e saiba as cores mais indicadas para a virada do ano.