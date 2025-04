Nando Reis celebra nove anos sóbrio: 'Minha neta nunca me viu bêbado'

O alcoolismo é uma doença, não foi uma coisa voluntária, certo? Mas despertou o pior de mim, entendeu? Em pessoas que eu amo . Nando Reis

Hoje, o cantor valoriza o presente e cultiva uma rotina mais leve e saudável. Uma das maiores alegrias, segundo ele, é ter vivido momentos importantes com consciência plena. "Minha neta, Gal, eu sempre estive lúcido do lado dela, ela nunca me viu bêbado", celebrou o cantor.

O refúgio emocional de Nando também tem endereço certo, a antiga fazenda do avô, em Jaú, interior de São Paulo. Ali, ele espera viver seus próximos anos com conexão com a terra.

"Eu espero fazer dali uma ação no meu microcosmo de contribuição, de resistência. Onde eu preciso ter água, recuperar a mata ciliar, fazer uma agrofloresta, produzir alguma coisa, restaurar uma casa linda, porque o Brasil não tem memória, o Brasil destrói as coisas", pontuou.

'O Segundo Sol' é um pedido de desculpas, diz Nando Reis: 'Desdenhei da fé'