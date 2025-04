15 bebês reborn e coleção avaliada em R$ 28 mil: 'Fui chamada de maluca'

Elaine Alves, 37, mora em São Paulo e coleciona bebês reborn — aquelas bonecas que se assemelham muito com bebês reais — há quase 20 anos. Produtora de conteúdo, ela contou recentemente em suas redes sociais que foi abordada de forma preconceituosa por uma mulher em um shopping. "Ela queria me indicar um psicólogo", contou a Universa.

"Coleciono bebês reborn há 18 anos. Sempre gostei de bonecas e tinha uma coleção de Barbies. Quando reuni cinco bebês, comecei a produzir conteúdo sobre esse universo", disse. Hoje, ela tem cerca de 15 bonecos.

Seu canal no YouTube conta com cerca de 21 mil inscritos. No TikTok, o número chega a 223 mil seguidores. Como tem parcerias com "cegonhas" — nome dado às artistas que produzem as bonecas manualmente —, costuma passear com itens da sua coleção na rua, o que chama bastante a atenção do público.