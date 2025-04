'Sou assexual: beijei aos 31 anos e não faria de novo, é cansativo'

ENVIE SUA HISTÓRIA: acha que a sua história de vida merece uma reportagem? Envie um resumo para o email enviesuahistoria@uol.com.br. Se possível, já envie fotos e os detalhes que nos ajudarão a avaliá-la. A redação do UOL pode entrar em contato e combinar uma entrevista.

'Não via graça'

"Me identificava como bissexual até o ano passado. Mas era difícil me envolver com outras pessoas. Quando eu era mais jovem, principalmente adolescente, eu pensava: será que sou a pessoa mais feia do mundo? Mas, olhando para trás, percebi que as pessoas se interessavam por mim, só que eu travava e fugia, tinha pavor de ficar com alguém.

Hoje, vejo que deixava chances de me envolver passarem, porque não via graça, não tinha interesse. Achava que era muito trabalho para algo que não daria retorno e satisfação.

Eu tinha 'paixonites' por meninos e meninas. Eram pessoas com quem queria passar tempo, mas nada além disso. Acho que era só um sentimento por alguém que eu achasse legal, bonitinho, mas, se quisesse algo comigo, eu ia sair correndo.

Sempre fui 'fanfiqueira' [leitora de 'fanfictions', textos escritos por fãs com base em personagens ou pessoas reais] e muito romântica, mesmo não me imaginando no lugar da protagonista.