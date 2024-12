Banho de renascimento para Libra, Escorpião e Sagitário tomarem no Natal

Os banhos de ervas, especialmente no Natal, são ferramentas poderosas para despertar a sensação de renovação e alinhar os signos com as energias de transformação da época. Combinando ervas específicas às regências planetárias, eles promovem harmonia e reforçam os laços com o universo.

Para preparar um bom banho de ervas, inicie com água pura, como a mineral, para criar uma base limpa e potente. As ervas devem ser maceradas, liberando seus óleos essenciais, o que potencializa os benefícios de cada planta. Esse processo de esmagamento permite que as propriedades naturais sejam totalmente absorvidas pela água.

Depois de coar a mistura, retire as ervas e, após tomar o banho higiênico, despeje o líquido da cabeça para baixo, deixando a água atuar no corpo. Se preferir um banho completo, adicione a mistura à água da banheira e aproveite a experiência de imersão.