Solstício de verão é hoje e pode trazer prosperidade. Aprenda rituais

Enquanto muitos comemoram o Natal na noite do dia 24 para o dia 25, os povos da antiguidade comemoravam o solstício na noite do dia 20 para o 21. No hemisfério sul, é comemorado o solstício de verão, também chamado de Litha. Já no hemisfério norte, o do inverno, chamado Yule.

As comemorações — o que cada signo tem seu jeito de viver — fazem parte da roda do ano, uma espécie de calendário utilizado por crenças pagãs para dividir o tempo de acordo com as estações do ano e das fases da Lua.

Com a chegada do verão, a tradição do Litha é celebrar a vida, a luz e o amadurecimento. Se no inverno precisamos deixar algumas coisas morrerem, agora chegou o momento de plantar os frutos que realmente precisamos para nossa evolução. A data marca o ápice do Deus Sol, quando ele se encontra em seu ponto máximo de poder.