Como é o capricorniano? Doses de calma no estresse e ironia ao reclamar

A seguir, veja 13 situações que só quem nasceu entre 21 de dezembro e 20 de janeiro já viveu.

1. Engolir sapo para alcançar meta

Para chegar aonde deseja, sobretudo no sentido de ser reconhecido, o capricorniano suporta o que for necessário - e não se deixa desviar da meta jamais! Na sua mente, o pensamento é um só: chegar lá, custe o que custar.

2. Estudar na fila do banco

Por ser regido por Saturno, o "senhor do tempo", Capricórnio aprendeu a ter paciência. Sabe ocupar bem seu tempo quando precisa aguardar por algo. Isso significa que será sempre aquela pessoa com um livro na mão aguardando a vez no caixa bancário ou no consultório médico.

3. Chegar atrasado, mas chegar

Sabe aquela montanha bem alta? É lá que Capricórnio quer estar. Para isso, não há pressa. Aliás, é comum ele chegar tarde aos compromissos. Outras pessoas poderiam até desistir na mesma situação que ele, mas o nativo do signo faz questão de ir até o fim com suas metas e promessas.