Astrologia empresarial: técnica é usada para rever caminhos de negócios

A astrologia empresarial é uma conexão dos mapas astrais dos donos e sócios com o do nascimento do empreendimento - nesse caso, considera-se a data da criação do CNPJ, que é o número único do cadastro nacional que identifica a pessoa jurídica.

É como se fizesse uma sinergia entre os mapas das pessoas envolvidas com a da empresa, para entender melhor o destino e as energias daquela empresa.

Quando há muitos sócios, mesmo com participação minoritária, é preciso analisar o mapa astral de todos eles. Se há alguém com maior poder de comando no grupo, vai influenciar mais.

O que identifica

Se fosse para definir em uma única palavra o que a astrologia empresarial faz pela saúde da empresa, poderíamos citar o autoconhecimento. Antes de qualquer coisa, o astrólogo analisa se aquela empresa, aquele negócio, naquele momento e para aquele cliente é algo positivo.

Um exemplo: se no mapa astral da pessoa aparece como sendo positivo um trabalho com moda e, em determinado momento da vida, ela resolve abrir uma empresa de eletrônicos, a situação pode se mostrar desfavorável porque está indo contra a energia pessoal identificada na análise do nascimento.