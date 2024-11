Black Friday: Márcia Sensitiva revela signo que estoura limite do cartão

Diante de tanta promoção e possibilidades de compra, Câncer, signo que tem um lado indeciso, vai entrar em crise existencial, sem saber o que adquirir, já que tudo instiga sua vontade. Por via das dúvidas, aproveita as liquidações para garantir os mimos de fim de ano de toda a família, já que ninguém pode ficar sem presente.

Leão vai entrar na onda e querer comprar tudo. Só que entre o escolher o que quer e confirmar o pagamento é um longo caminho. É daqueles que vão entrar na loja, experimentar tudo e não levar nada - porque nada em promoção combina com seu estilo. Também vai colocar um monte de coisas no carrinho online e desistir da aquisição.

Virginiano é tão controlado com as finanças, mas tão controlado, que não compra nada na Black Friday - aliás, quase nunca na vida. Já que seu dia a dia se traduz em organização, Virgem questiona por que comprar um monte de tralhas e tirar sua casa (e seu guarda-roupa) do minimalismo superfácil de manter em ordem?