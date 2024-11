Traição devastadora chega para 3 signos em breve, alerta Tarô

Leia as previsões do Tarô a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica do Astrocentro.

A carta do Dez de Espadas indica o fim de um ciclo nos relacionamentos. Pode ser uma fase de despedidas ou de superação de padrões antigos que não funcionam mais. Embora seja um processo difícil, ele abre espaço para novas e melhores conexões.

O Oito de Copas traz um sentimento de afastamento ou necessidade de mudança nos relacionamentos. Talvez você esteja se distanciando de situações que não são mais úteis para o seu crescimento.

A Torre traz mudanças bruscas e transformações. Nos relacionamentos, algo que parecia estável pode mudar, mas isso abrirá espaço para uma renovação positiva.