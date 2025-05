Período de rigidez: as bombas astrológicas de maio, por Márcia Sensitiva

No amor, há encontros promissores e a busca por relações que respeitem a liberdade individual. Para quem já está em um relacionamento, é hora de investir na intimidade emocional e fortalecer o vínculo com sensibilidade.

A saúde inspira cuidados básicos: priorize o descanso e alivie a tensão acumulada com práticas relaxantes.

Um mês de ritmo acelerado no trabalho trará chances reais de crescimento, desde que você mantenha o foco no que é positivo e não se perca nas falhas do processo. Propostas profissionais exigirão análise criteriosa, mas seu carisma e visão criativa abrirão caminhos.

No amor, encontros casuais podem ganhar força — inclusive com alguém já conhecido — enquanto os comprometidos devem alinhar planos com o parceiro sem impor vontades.

A saúde segue em excelente fase, mas é preciso evitar extremos: cuide do corpo sem exageros e permita-se relaxar para manter o equilíbrio emocional.