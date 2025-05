Amar planilhas, chegar sempre adiantado: situações que só Virgem entende

Achar a grama do vizinho sempre mais verde. O nativo do signo vive se comparando, com tudo e com todos. E nessa avaliação constante, acaba se achando sempre inferior, jogando sua autoestima lá embaixo.

Considerar-se o bonzão. Virgem tem dessas, balançando nos extremos: assim como pode se achar inferior em relação aos outros, também pode se achar melhor que todo mundo ao seu redor. Aí, não aceita sugestões, pois sua opinião é soberana.

Chegar sempre mais cedo nos compromissos. Quem marca encontro ou reunião com o virginiano não deveria se atrasar. Ele é do tipo certinho, que chega 15 minutos antes. Se o outro demora 1 minuto a mais, é certeza que o nativo vai enviar uma mensagem perguntando onde ele está.

Assumir trabalhos sozinho. Por ser muito detalhista e perfeccionista, Virgem prefere fazer tudo por conta. "Quem não ajuda, não atrapalha" é um ditado que costuma repetir. Desse jeito, garante a qualidade que tanto preza e poupa tempo, sem precisar conferir o trabalho alheio.

Manter dezenas de planilhas. Superorganizado e metódico, ama ter sua vida programada em linhas e colunas. Até a agenda dele, com todos os seus compromissos do cotidiano planejado, é controlada entre fórmulas e anotações.

Devorar manuais de instruções. O virginiano é a pessoa perfeita para dar uma mãozinha na montagem daquele móvel novo. Ele vai amar se sentir útil, ter a chance de aprender algo novo e desvendar as engrenagens desconhecidas - depois de ter o maior prazer de ler tintim por tintim o "como fazer".