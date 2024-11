Quartzo e selenita e mais: 8 cristais que podem ajudar no processo de luto

Crisocola

É um cristal que alivia a dor da tristeza e a raiva, substituindo por compreensão e perdão (principalmente o autoperdão). Ajuda a equilibrar o chakra cardíaco e o laríngeo ao mesmo tempo, possibilitando uma limpeza emocional e a expressão daquilo que traz angústia. Ótimo para trazer mais acolhimento e entendimento ao processo de sofrimento do luto. É possível usá-lo em um pingente junto aos chakras indicados.

Jaspe rosa

É um cristal que dá apoio em momentos difíceis da vida, ajudando a equilibrar o setor emocional com clareza e trazendo pés no chão e tranquilidade para seguir o caminho atual. É indicado para quem vive o luto por fortalecer um aspecto mais maduro do nosso campo emocional. Pode ser colocado ao lado da cama ou usado em um pingente.

Kunzita

É uma pedra que trabalha no campo emocional e está relacionada ao chakra cardíaco. Ajuda a mandar embora as perturbações do pensamento, acolhendo com afeto os sentimentos que são desafiadores. Com isso, permite o amadurecimento emocional depois de situações de sofrimento e tristeza. Pode ser usada como amuleto em contato com a pele.