Explosão de riqueza surpreende 3 signos a partir da nova semana, diz Tarô

As próximas semanas podem trazer uma virada inesperada na sorte de alguns signos. A energia da Roda da Fortuna se destaca, prometendo mudanças rápidas e grandes oportunidades no campo financeiro e profissional.

Leão, Escorpião e Peixes são os signos que se beneficiam diretamente dessas vibrações. A chave para aproveitar ao máximo esse momento é estar aberto às mudanças e saber agir rapidamente quando as oportunidades surgirem.

Leia as previsões a seguir, de acordo com Tatiana Marinho, consultora esotérica e taróloga do Astrocentro.